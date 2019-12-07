Curling karışık çiftlerde dünya vizesini kaptık

Türk Spor Tarihi’nde yaklaşık 10 yılkı geçmişi bulunan curlingde bir başarı daha...

Son olarak, Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımımız, A klasmanına çıkmış ve Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Şimdi de karışık çiftler kategorisinde Türkiye yine bir ilki başardı.

Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz’den oluşan Milli Takımımız hedefine ulaştı. Gruplardan 6’da 6 yaparak lider çıkan ve çeyrek finalde de Avusturya’yı 8-6 mağlup eden Türkiye, dünyanın en iyi 20 ülkesi arasına adını yazdırdı.