Guus Hiddink, dünyayı gezmeye devam ediyor. Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik direktör, Curaçao Milli Takımı’nın başına getirildi. Hollanda, Türkiye, İspanya, Güney Kore, Avustralya, Rusya, İngiltere, Çin maceralarının ardından Curaçao'da görev alacak olan Hiddink'in bu tercihinin sebebi ise merak konusu oldu. Karayipler’in küçük cenneti olarak adlandırılan Curaçao'da konuşulan dillerden bir tanesinin de Flemenkçe olması gözlerden kaçmadı.

Curaçao nerede? Curaçao nereye bağlı?

Curaçao, Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada. Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biridir. Başkenti Willemstad şehridir. Yüz ölçümü 444 km2 (171 sq mi) olan adanın nüfusu 150.000'den fazladır. Adada (çoğunluğu başkent Willemstad'da olmak üzere) yaklaşık 150 bin kişi yaşar. Halkın çoğunluğu Afrika kökenli olup Arap (Lübnan), Çin, Hint, Avrupa, Kolombiya, Venezuela kökenli kişiler de vardir.

Curaçao'da hangi dil konuşuluyor?

Halkın dili Papiamento olmasına karşın, resmî dil 2007'ye dek yalnızca Flemenkçe iken, o yıl Papiamento da ikinci resmî dil olarak eklenmiştir. 2001 sayımına göre, toplumun %81'i evde Papiamento konuşurken %8'i Flemenkçe, %6'sı İspanyolca, %3'ü İngilizce ve %2'si de öteki dilleri konuşmaktadır.

Curaçao ekonomisinde turizm önemli bir rol oynarken, diğer Karayip ülkelerine göre turizme daha az bağımlıdır. Çoğu turist Hollanda, doğu Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve diğer Karayip Adaları kökenlidir. 2013 yılında 610.186 kruvaziyer yolcu ile Karayipler'de bir önceki yıla göre % 41.4 artışla lider konumdadır. Hato Uluslararası Havalimanı 2013 yılında 1.772.501 yolcu aldı ve yakın zamanda 2018 yılına kadar havalimanını bölgesel bir merkeze dönüştürmeyi amaçlayan toplam 48 milyon dolarlık sermaye yatırımı açıkladı.