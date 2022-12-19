Cüneyt Yis: Önümüzde 19 haftalık bir periyot var

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Altınordu’da Teknik Sorumlu Cüneyt Yis, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yis, “7 hafta süren bir mağlubiyet serüvenimiz vardı. Buraya geldiğimizde arkadaşlarımızla beraber sonlandıracağımıza inanıyorduk. İyi motive olmuştuk, maça da iyi başladık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum. Mağlup olduk ama hiç olmazsa istediğimiz oyun direncini gösterebildik. Alanları iyi kapattık, öne geçtik fakat ilk yarının sonunda talihsiz bir golle içeriye berabere girdik. Bitmiş bir şey yok. Önümüzde 19 haftalık bir periyot var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.