TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kalan namağlup Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Serik Belediyespor karşılaşmasını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi. Bucaspor 1928, 6 hafta sonunda bu maç öncesi grupta 10 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Serik Belediyespor aynı puanla averajla 4'üncü basamakta bulunuyor. (DHA)