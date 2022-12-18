Cüneyt Dumlupınar: Zirvenin en önemli adaylarından biriyiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde düşme potasında yer alan Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek devre arasına mutlu girdi. Geçen haftada da deplasmanda İskenderunspor engelini aşan sarı-lacivertliler 2'de 2 yaparak ikinci yarı öncesi şampiyonluk yolunda taraftarını iyice ümitlendirdi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilk yarıyı iyi bir noktada tamamladıklarını söyledi.

Ligin ikinci devresinin bir hayli çekişmeli geçeceğini belirten Dumlupınar, "2022 yılının son maçını evimizde kazanarak tamamladık. Zirvenin en önemli adaylarından biriyiz. İkinci yarı uzun ve zorlu olacak. Ben oyuncularıma inanıyorum. Güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Devreyi en iyi şekilde hazırlanarak geçireceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda layık olduğumuz yerlere geleceğimize olan inancım tam" yorumunu yaptı. (DHA)