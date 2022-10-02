Cüneyt Dumlupınar: Zirve yarışında her zaman var olacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç üste üste alınan beraberliğin ardından Serik Belediyespor deplasmanına çıkan Bucaspor 1928, rakibini 5-1 yenerek patlama yaptı. Geçen sezon Serik Belediyespor'u çalıştıran Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, görkemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

İyi bir oyun ortaya koyup farkı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "2 hafta üst üste berabere kaldık. Ancak bu galibiyetle yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri başlatmak istiyoruz. Zirve yarışında her zaman var olacağız" diye konuştu. (DHA)