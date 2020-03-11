TFF 1. Lig’de konuk ettiği Akhisarspor’a 3-2 yenilen Adana Demirspor’da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz." dedi. Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin puan kaybettiği haftada planlarını galibiyet üzerine kurduklarını anlattı.

İlk yarı istemedikleri bir şekilde gol yediklerini kaydeden Dumlupınar, "Rakibimiz 3 kez kaleye geldi, golleri buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak şampiyonluğun bir numaralı takımı olacaktık. Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız, sadece bir maç kaybettik. 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız." diye konuştu.