Cüneyt Dumlupınar: Sezon sonunda istediğimiz yere geleceğiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek hem 5 maç üst üste kazanan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, zirveyi bırakmayacak.

Şampiyonluk yolunda 31 puan ve averajla ilk sırada yer alan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, çetin bir yarışın olduğunu belirterek, "Art arda gelen galibiyetlerin ardından istediğimiz noktaya geldik. Ancak işimiz bitmedi. Önemli olan sezon sonuna kadar zirvede kalabilmek. Bunun için çok çabalayacağız ve sezon sonunda istediğimiz yere geleceğiz" dedi.

Bucaspor 1928, bu hafta evinde Adıyaman FK ile oynayacak. (DHA)