Cüneyt Dumlupınar: Serimizi sürdürmek istiyorduk
Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Taraftarımızdan özür dileriz. Ancak önümüzde çok maç var. Biz her şeyden gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Weecoins Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Üst üste Serik Belediyespor ve Sarıyer galibiyetleriyle zirve yarışının içine giren sarı-lacivertliler serisini sonlandırdı.
Grupta 8 maçı 4 galibiyet, 4 beraberlikle geçtikten sonra ilk kez teslim olan Bucaspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Serimizi sürdürmek istiyorduk. Taraftarımızdan özür dileriz. Ancak önümüzde çok maç var. Biz her şeyden gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi. (DHA)