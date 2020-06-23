Cüneyt Dumlupınar: Oyuncularımızı tebrik ediyorum

TFF 1. Lig’de Osmanlıspor’u 2-1 yenen Adana Demirspor’da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçını kazanmak için de elimizden geleni yapacağız." dedi. Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Osmanlıspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Oyunun başında kontrol bizdeydi, istediğimiz golü bulduk. İkinci golü bulacakken hızlı hücumda hem 10 kişi kaldık hem de penaltıdan beraberlik golünü yedik. Maçın 60 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Oyuncularımızı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Osmanlıspor’u da tebrik ediyorum. Bundan sonra Giresunspor ile oynayacağız. Yarından itibaren Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçını kazanmak için de elimizden geleni yapacağız."