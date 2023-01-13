TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, maraton ve misafir tribünü ise 10 TL olarak belirlendi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Liderliği sürdürmek için sahaya çıkacağız. İyi hazırlandık ve verimli bir dönem geçirdik. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız" diye konuştu. (DHA)