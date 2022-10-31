Cüneyt Dumlupınar: Kazanmaya devam edeceğiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bucaspor 1928, zirve iddiasını güçlendirdi. Üst üste 3'üncü, son 6 maçta ise 5'inci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, lider İskenderunspor'u, 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar çok çetin bir yarışın içinde olduklarını vurguladı. Önce kendi işlerine bakacaklarını ifade eden Dumlupınar, "Biz iyi bir takımız. Bunu son haftalarda gösterdik. Güzel bir seri yakaladık. Kazanmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı. (DHA)