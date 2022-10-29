Cüneyt Dumlupınar: Kazanıp yolumuza devam edeceğiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Uşakspor ve Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yarışında çıkışa geçen 22 puanla dördüncü sıradaki Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak.
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Zirve yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Biz kazanıp yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. (DHA)