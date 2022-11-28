Cüneyt Dumlupınar: Kaybettiğimiz 2 puanı telafi ederiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor'a konuk olan Bucaspor 1928 sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Haftaya lider giren Sarı-Lacivertliler 2 puan yitirse de birinciliği kaybetmedi. İzmir ekibi, zirve için mücadele ettiği rakipleri Kocaelispor ve İskenderunspor'un da berabere kalmasıyla liderliğini sürdürdü.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, maçın 38'inci dakikasında 10 kişi kaldıklarına vurgu yaparak, "Deplasmanda 1 kişi eksik kaldık. Ona rağmen öne geçtik. Fakat skor avantajımızı koruyamadık. Sonuçta halen lideriz. Kaybettiğimiz 2 puanı telafi ederiz" dedi. (DHA)