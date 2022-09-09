TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son dakika golüyle evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır görev yapacak. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, seri galibiyet peşinde olduklarını belirterek, "Geçen hafta son dakika golü ile kazandık, moralimiz yüksek. Kastamonu'dan da istediğimiz skoru alacağız" dedi.

Bucaspor, transferin son gününde Denizlispor 'dan kadrosuna dahil ettiği İlhan Depe ve Konyaspor 'dan alıdığı Adem Eren Kabak'ın lisanslarını çıkarırken, Özcan, Sabahattin, Berkay, Turan Ali ve Metin Yüksel'in sözleşmelerini feshetti. Ercan Şirin ise Elazığ Karakoçan FK'ya kiralık gönderildi.