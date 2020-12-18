Cüneyt Dumlupınar: “İnşallah çeyrek finale kalırız”

Mavi-lacivertli ekip, ligin 15. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da evinde Tuzlaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Tuzlaspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün eşleştikleri Demir Grup Sivasspor ile ilgili, “Türkiye kupasında yolumuza devam ediyoruz. Sivasspor çıktı. İnşallah camiamız adına hayırlı olur. İnşallah Sivasspor’u da deplasmanda eleyip çeyrek finale kalırız” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya / ADANA (İHA)