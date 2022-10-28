Cüneyt Dumlupınar: Her maçımıza ayrı önem veriyoruz

TFF 2'ncı Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Üst üste Uşakspor ve Balıkesirspor'u yenerek yeniden üst sıralara tırmanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Pazarspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

Dumlupınar, "Şampiyonluk yarışında varız. Bu nedenle her maçımıza ayrı önem veriyoruz. Pazarspor deplasmanı zorlu geçecek ancak biz elimizden gelen mücadeleyi sahada yansıtacağız" dedi. (DHA)