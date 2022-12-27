Cüneyt Dumlupınar: Bulunduğumuz konumdan memnunuz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, istatistiklere damga vurdu. İki grup halinde oynanan 2'nci Lig'de 39 takım arasında takipçisi Kocaelispor'la birlikte en fazla puan toplayıp, en fazla galibiyet alan takım olan sarı-lacivertliler, en az gol yiyen ve en çok averaj sağlayan ekip de oldu. Oynadığı 19 maçta 12 kez sahadan galip ayrılan Bucaspor 1928, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip ağlara 34 gol bırakan İzmir ekibi kalesinde ise sadece 11 gol görerek artı 23 averaj yakaladı. Özellikle savunma hattında çok başarılı bir grafik çizen Bucaspor, 8 maçta rakiplere kalesini kapadı. Bucaspor 1928, kalesinde en fazla bir maçta 1 gol gördü.

Sezonun ikinci yarısına şampiyonluğun en güçlü adayları arasında girecek olan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. İyi bir ilk yarı geçirdiklerini vurgulayan Dumlupınar, "Puan farkıyla devreyi lider bitirmek isterdik. Ancak bulunduğumuz konumdan memnunuz. İkinci yarı daha fazla sorumluluğumuz artacak. Önemli olan liderliği sezon sonuna kadar korumak ve amacımıza ulaşmak" yorumunu yaptı.

Transfer çalışmalarına da başlayan sarı-lacivertliler, golcüsü Tunç Murat'la yollarını ayırmıştı. Deneyimli golcü 3'üncü Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaştı. Bucaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürüyor. (DHA)