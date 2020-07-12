Cüneyt Dumlupınar: Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig’e çıkacak

TFF 1. Lig 33. hafta maçında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor’un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Dumlupınar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz ama geçen hafta oynadığımız Altay maçından sonra kontrol Erzurumspor’un eline geçti. Bugün yalnızca bizim kazanmamız yeterli değildi. Erzurum da biz de kazandık. Son hafta da yarış devam ediyor. İstanbulspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız, kazanacağız ve Erzurumspor’un oynayacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig’e çıkacak. Bugün bizim kazanıp, Altay’ın puan alması bambaşka bir durum ortaya çıkaracaktı ama sonuna kadar devam ediyoruz. Adana Demirspor Süper Lig’e çıkacak." ifadelerini kullandı.