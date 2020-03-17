Cüneyt Dumlupınar: 6 maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Ligi başarıyla tamamlamak istediklerinin altını çizen Dumlupınar, "Öncelikle insanlık virüsle savaş halindeyken, maça adapte olmak çok zordu. Geçen hafta Akhisarspor’a karşı beklenmedik bir yenilgi aldık. Geride kalan 7 maçta galibiyet almayı düşünüyorduk. İlkini tamamladık. Önümüzdeki kalan 6 maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Eskişehirspor’a da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.