Cüneyt Çakır’la kazanamıyorlar

Trabzonspor’un cumartesi günü ligde Ankaragücü ile oynayacağı kritik karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İstatistiklere bakıldığında ise son yıllarda Bordo-Mavililer, Çakır’ın düdük çaldığı maçları kazanamıyor.
Çakır’la en son 23 Ocak 2015’te Avni Aker’deki Sivasspor maçını 3-1 kazanan Bordo-Mavililer; ardından ligde çıktığı üst üste 5 maçta 2 yenilgi, 3 de beraberlik yaşadı.
Fırtına bu sezon Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı tek maçta ise 1. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı