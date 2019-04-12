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Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş - Başakşehir maçlarında eşitlik var

Beşiktaş’ın Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek Cüneyt Çakır, daha önce iki takım arasında oynanan 3 mücadelede görev yapmıştı ve bu maçların toplamında tarafların eşitliği dikkat çekmekte.

12 Nisan 2019, Cuma 06:00
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş - Başakşehir maçlarında eşitlik var

Vodafone Park’ta yarın 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır daha önce iki takım arasındaki 3 karşılaşmada görev yapmıştı. Bu maçların birini Beşiktaş, diğerini Başakşehir kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş’a toplam 8, Başakşehir’e 4 sarı kart veren Çakır, ayrıca Siyah-Beyazlılar 2 kırmızı gösterdi. 

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