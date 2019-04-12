Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş - Başakşehir maçlarında eşitlik var
Beşiktaş’ın Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek Cüneyt Çakır, daha önce iki takım arasında oynanan 3 mücadelede görev yapmıştı ve bu maçların toplamında tarafların eşitliği dikkat çekmekte.
Vodafone Park’ta yarın 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır daha önce iki takım arasındaki 3 karşılaşmada görev yapmıştı. Bu maçların birini Beşiktaş, diğerini Başakşehir kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş’a toplam 8, Başakşehir’e 4 sarı kart veren Çakır, ayrıca Siyah-Beyazlılar 2 kırmızı gösterdi.