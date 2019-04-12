Vodafone Park’ta yarın 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır daha önce iki takım arasındaki 3 karşılaşmada görev yapmıştı. Bu maçların birini Beşiktaş, diğerini Başakşehir kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş’a toplam 8, Başakşehir’e 4 sarı kart veren Çakır, ayrıca Siyah-Beyazlılar 2 kırmızı gösterdi.