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Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.

07 Mart 2019, Perşembe 18:46
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Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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