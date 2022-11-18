Cüneyt Çakır'a tarihi jübile! Bir ilk olacak...
UEFA'nın 'Elit' hakemleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda aktif kariyerini sonlandırdığını açıklayan Cüneyt Çakır yarın A Milli Takımımız'ın, Çekya ile oynayacağı karşılaşmada jübile yapacak. 5. dakikaya kadar karşılaşmayı yönetecek olan Çakır daha sonrasında kenara gelecek. Bu şık jübile ayrıca bir ilki daha beraberinde getirecek.
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır; geçtiğimiz aylarda yeşil sahalara veda etmiş, kendi isteği ve TFF'nin onayıyla alt klasman hakemlerine eğitim vermeye başlamıştı. TFF, Cüneyt Çakır'a çok özel bir veda hazırladı.
UEFA kabul etti
UEFA da yıllarca 'Elit' kategorisinde yer alan, kariyerinde Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi Finali ve sayısız Avrupa Kupası maçı bulunan Çakır için TFF'den gelen teklife 'evet' dedi. Cüneyt Çakır, yarın Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Milli maçta sahaya çıkacak ve 5. dakikada jübile yapacak.
Böylece sadece Türkiye değil, Dünya Futbol Tarihi'nde de ilk kez bir hakem, bir Milli maç ile aktif hakemlik hayatına son vermiş olacak.