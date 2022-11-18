Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır; geçtiğimiz aylarda yeşil sahalara veda etmiş, kendi isteği ve TFF'nin onayıyla alt klasman hakemlerine eğitim vermeye başlamıştı. TFF, Cüneyt Çakır'a çok özel bir veda hazırladı.

UEFA kabul etti

UEFA da yıllarca 'Elit' kategorisinde yer alan, kariyerinde Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi Finali ve sayısız Avrupa Kupası maçı bulunan Çakır için TFF'den gelen teklife 'evet' dedi. Cüneyt Çakır, yarın Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Milli maçta sahaya çıkacak ve 5. dakikada jübile yapacak.





Böylece sadece Türkiye değil, Dünya Futbol Tarihi'nde de ilk kez bir hakem, bir Milli maç ile aktif hakemlik hayatına son vermiş olacak.