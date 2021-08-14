Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun ilk kırmızı kartını Cüneyt Çakır gösterdi. Cüneyt Çakır, Karagümrük-Gaziantep FK maçının 45.dakikasında Gaziantep FK takımında Sagal'a gösterdiği kırmızı kartla sezonun ilk ihracını yapan hakem oldu.

Cüneyt Çakır aynı maçın 17.dakikasında da Gaziantep FK adına penaltı kararı verdi ve ilk penaltı kararını veren isim oldu. Çakır'ın karar verdiği penaltıyı Sagal gole çevirmişti.