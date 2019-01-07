Cüneyt Çakır: 'VAR ile hakemler özgüven kazandı''

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Takımların devre arası kampında hakemler olarak da kamp yaptıklarını dile getiren Cüneyt Çakır, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak için eğitimler aldıklarını söyledi. Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile hakemlerin öz güven kazandığını dile getiren Çakır, karşılaşmaları büyük küçük olarak nitelendirmediklerini adaleti sağlamak için sahada yer aldıklarını kaydetti.

Öncelikle teknik eğitimler aldıklarını ifade eden Cüneyt Çakır, ''Antrenmanlarda fiziksel olarak hazırlandık, VAR ile ilgili eğitimlerimizi aldık. İkinci yarıya daha iyi hazır olmak için elimizden geleninin en iyisini yapıyoruz burada'' dedi.

''70 HATALI KARAR VAR İLE DEĞİŞTİRİLDİ''

Hatalarıyla sevaplarıyla ilk yarının sona erdiğini dile getiren Cüneyt Çakır, ''Baktığınız zaman futbolda söz sahibi ülkeler VAR sistemine geçti bizde bu sisteme geçen ülkelerden biriyiz. Tabii ki de 70 tane karar değiştirilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapmış olduğu bir istatistik var. 70 tane hatalı karar verilmiş ve bunlar VAR üzerinden değiştirilmiş. Bunun yanında hatalar olmadı mı oldu zaten bu seminerde bu hataları en aza indirmek için çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi olacak'' diye konuştu.

''VAR İLE TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ ARTMIŞ DURUMDA''

VAR'ın izlenmesinde geçen sürenin çok fazla olacağı ve müsabakayı etkileyeceği yönünde oluşan endişeler ile ilgili bilgiler veren Cüneyt Çakır, ''İstatistiklere baktığımız zaman 30 saniye gibi bir süre topun oyunda kalma süresi artmış sezonun ilk yarısına baktığımız zaman. Belki çok az bir süre ama bu bizim ülkemizin yapısına uygun bir süre. Ben inanıyorum ki sonraki sezonlarda bu sürenin daha fazla artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER ÖZGÜVEN KAZANDI''

Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile hakemlerde özgüven sağlandığını ifade ederek, ''Aynı zamanda hem kulüplerin, oyuncu arkadaşlarımızın, teknik heyetlerin, sporseverlerin ve medyanın büyük bir güvenini kazandık. Bence en önemli şey budur. Bizim en büyük avantajımı biliyorsunuz Roberto Rosetti şu anda UEFA Hakem Kurulu Başkanı. Bu görevinden önce iki sezon bizimle birlikte çalıştı. Biz bu süreçte VAR sistemine hazırlanmak için eğitim alıyorduk ve bunu Rosetti'den alıyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde de Şubat ayından itibaren VAR sistemi uygulanacak. Aynı eğitim veriliyor. Zaten kendisi dünya Kupası'nda da VAR sorumlusuydu. Biz UEFA ve FIFA ile aynı paralellikte devam ediyoruz. O yüzden her hangi bir fark yok. Ben bunu olumlu olarak değerlendiriyorum" dedi.

''SADECE ADALETİ SAĞLAYAN KİŞİLERİZ''

Hakemler olarak takım ayrımı yapmadıklarını dile getiren Cüneyt Çakır, ''Biz sahaya çıktığımız da bizim için A takım ve B takım vardır. Biz sadece adaleti sağlayan kişileriz. VAR sistemi de adaletin sağlanması için geldi. Hakemler için gelmedi futbol için geldi. Bundan herkes karlı çıkacaktır" diye konuştu.

İbrahim ALİOĞLU,Mustafa AKIN, Namık Kemal KILINÇ, Belek - Serik - Antalya DHA