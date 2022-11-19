Cüneyt Çakır: Türk hakemliği için onur duyulacak gün!

Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri kapsamında A Milli Takım iki hazırlık maçı oynadı. Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya'yla karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılan Kırmızı-Beyazlılar bugün de Gaziantep'te Çekya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle yine 2-1 kazandı, Çekya'da Vaclav Cerny'nin tek sayısı yetmedi.





Tarihte ilk kez...

Söz konusu karşılaşmada özel anlar ve ilkler de yaşandı. Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Arda Güler ilk kez milli formayı giydi. Uluslararası alanda en başarılı hakemimiz Cüneyt Çakır da aktif kariyerine bu maçla son verdi. Karşılaşmanın ilk düdüğünü çalan ve 5 dakika mücadeleyi yöneten tecrübeli isim, tezahüratlar eşliğinde düdüğünü İskoç meslektaşı William Collum'a teslim etti. Tarihte ilk kez bir milli maçla jübile yapan hakem olarak kayıtlara geçen Çakır duygusal anlar yaşadı.

'Millilerle gurur duyacağız'

Cüneyt hoca son düdüdükle birlikte hem milli mücadeleyi hem de jübilesini değerlendirdi. Çakır, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bugün de bir galibiyet alarak EURO 2024 elemeleri öncesi bizleri morallendirdiler. Umuyorum ki onlar bizleri önce EURO 2024'te, sonra Dünya Kupası'nda temsil edecekler. Onlarla gurur duyacağız" dedi.

'Bu sevgiye layık olabildiysem...'

Mutlu olduğunu dile getiren Cüneyt Çakır, "Bugün benim için çok önemli bir gündü. Sadece benim için değil, Türk hakemliği adına onur duyulacak bir gündü. Belki de bugün dünyada bir ilk gerçekleşti. O yüzden duygularım çok karışık, çok heyecanlıyım. Bu sevgiye layık olabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.



