Cüneyt Çakır Tottenham - Leipzig maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Tottenham ile Leipzig arasında oynanacak maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak Halil Umut Meler görev alacak. Bu maçta VAR'da Mete Kalkavan AVAR'da Abdulkadir Bitigen olacak.

ÇAKIR'IN DERBİ ŞANSI KALMADI

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır, Tottenham - Leipzig maçına atanmasıyla derbiyi yönetme ihtimalini sıfıra indirdi.