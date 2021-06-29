Cüneyt Çakır tarihe geçti

Çakır, bu karşılaşma ile Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı. EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.

Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

44 yaşındaki hakemimizin Avrupa Şampiyonları'nda yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020:

Macaristan-Portekiz Grup maçı

Ukrayna-Avusturya Grup maçı

Hırvatistan-İspanya Son 16 maçı

EURO 2016:

Portekiz-İzlanda Grup maçı

Belçika-İrlanda C. Grup maçı

İtalya-İspanya Son 16 maçı

EURO 2012:

Ukrayna-İsveç Grup maçı

İtalya-İrlanda C. Grup maçı

Portekiz-İspanya Yarı final



