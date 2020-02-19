Cüneyt Çakır sahne alıyor

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam son 16 Turu’nda ilk maçta Tottenham, Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta İngiltere’de Alman temsilcisi RB Leipzig’i konuk edecek. Ev sahibinde Harry Kane, Sissoko, Son, konuk takımda Orban, Konate, Adams, Kevin Kampl sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Gecenin diğer kapışmasında bu sezonun flaş takımı Atalanta, İtalya’da Valencia’ı ağırlayacak. İtalyanlar’da eksik bulunmazken, İspanyollar’da Garay, Vallejo, Piccini sakatlıkları, Paulista cezası sebebiyle sahne alamayacak.