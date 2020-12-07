Cüneyt Çakır Lazio-Club Brugge maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Club Brugge arasında oynanacak maçı yönetecek.

Çakır, İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 8 Aralık Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.