Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yaz yapılamayan EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Takımımız’ın İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldığı şampiyonada düdük çalacak hakemler, UEFA tarafından açıklandı. Avrupa kıtasından 13 faklı ülkeden 18 hakem belirlendi. Listede tecrübeli hakemimiz Cüneyt Çakır da yer aldı. EURO 2020’de görev yapacak hakemler, 10-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek kursa katılacak. Ayrıca 7 Haziran’dan, çeyrek finale kadar İstanbul, hakemlerin ana merkezi olacak.

Arjantinli Rapallini!

EURO 2020’de tarihi bir yenilik de yapılacak. İlk kez Avrupa dışından bir hakem, Arjantinli Fernando Rapallini turnuvada görev alacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili olarak, “CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) ile takas yaparak hakemlerimizin tecrübelerini artıracağız. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano da 2021 Copa America’da yer alacak” dedi.

İlk kez kadın hakem

UEFA’dan yapılan açıklamada, turnuva tarihinde ilk kez bir kadın hakemin görevlendirileceği de duyuruldu. Buna göre Fransız Stephanie Frappart, maçlarda dördüncü hakem ya da yedek yardımcı hakem olarak rol alacak. Frappart, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi’nde de görev yapmıştı.

EURO 2020’nin hakemleri

Cüneyt Çakır (Türkiye)

Felix Brych (Almanya)

Daniel Siebert (Almanya)

Carlos Grande (İspanya)

Antonio Miguel Lahoz (İspanya)

Daniele Orsato (İtalya)

Michael Oliver (İngiltere)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clement Turpin (Fransa)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Artur Manuel Dias (Portekiz)

Slavko Vincic (Slovenya)

İstvan Kovacs (Romanya)

Ovidiu Hategan (Romanya)

Sergei Karasev (Rusya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Fernando Rapallini (Arjantin)



