Spor Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır, karşılaşmada toplam 8 sarı kart çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Fernando, Selçuk İnan, Mariano ve Eren Derdiyok, siyah-beyazlılarda ise Loris Karius, Adem Ljajic, Adriano ve Gary Medel sarı kart gördü.

4 kez VAR’a gitti

15. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı çift vuruş sonrasında barajdan dönen top için VAR’a giden Cüneyt Çakır, pozisyon için penaltı kararı verdi. 38. dakikada bu sefer de Galatasaray penaltı bekledi. Beşiktaş'ın ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok, Necip Uysal'ın mücadele ettiği pozisyonda yerde kaldı. Cüneyt Çakır, VAR hakemiyle görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.

FIFA Kokartlı hakem, 44. dakikada da ceza sahası içinde Domagoj Vida'ya yönelik elle oynama itirazları için VAR'a danıştı ve daha sonra oyuna devam etti. 42 yaşındaki hakem, 66. dakikada Necip’in ceza sahası içinde Onyekuru’ya müdahalesine önce penaltı dedi sonra VAR’a gitti ve Onyekuru’nun topa elle oynadığına karar verdi.