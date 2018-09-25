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Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.

25 Eylül 2018, Salı 13:43
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yarın oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 

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