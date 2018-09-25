Cüneyt Çakır, Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yarın oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yarın oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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