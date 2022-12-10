TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Entegre Solar Elazığspor’un teknik direktörü Cüneyt Biçer’in babası Sedat Biçer yaşamını yitirdi. İzmir’de yaşamını yitiren merhum Biçer, yine İzmir’de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Teknik Direktör Cüneyt Biçer de babasının vefatı sonrası İzmir’e giderken, Pazar günü oynanacak olan Eskişehirspor maçında yardımcı antrenörler takımın başında olacak.

ES Elazığspor Kulübü de sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Teknik Direktörümüz Cüneyt Biçer’in kıymetli babası Sedat Biçer’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sedat Biçer’e Allah’tan rahmet, başta Teknik Direktörümüz Cüneyt Biçer olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. (İHA)