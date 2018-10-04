Cumhuriyet Koşusu için başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu için belediyenin resmi internet sitesi üzerinden kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirerek, İzmit merkezdeki Seka Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından 22-27 Ekim tarihleri arasında göğüs numaralarını alabilecek. Başvuru süresi 26 Ekim Cuma günü 17.00’ye kadar devam edecek.

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından altıncısı gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu üç kategoriden oluşacak. 3 km Halk, 10 km Profesyonel ve 1 km’lik Çocuk Koşusundan oluşan organizasyon 28 Ekim Pazar günü 09.30’da Sekapark’ta başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.

18 yaş üstü katılımcılar; kayıtlarını elektronik olarak; 18 yaş altı katılımcılar ise, ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde görünen veli muvafakatnamesini dolduracak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Bu işlemin ardından katılımcılara göğüs numaraları teslim edilecek. 1 km, 3 km ve 10k m koşularına ait göğüs numaraları; 22-27 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri dahilinde, İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak.

10 km koşusuna katılacak sporculara göğüs numaralarının yanında bir adet zamanlama çipi verilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak. Zamanlama çipi sadece 10 km koşusuna katılan sporculara verilecek. 1 km Çocuk Maratonu ve 3 km halk koşusuna katılacak sporcunun; kayıt numarası ile göğüs numarasının aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde, 10 km koşusuna katılacak sporcunun da; kayıt numarası, göğüs numarası ve çip numarasının aynı olması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle, göğüs numarası ve zamanlama çipinin, koşucu tarafından kontrol edilerek teslim alınması gerekiyor.

Genç-yaşlı demeden her kesimden vatandaşın koşabileceği Cumhuriyet Koşusundaki amaç; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengarenk görünümüyle büyüleyen Seka Park’ta, spor aracılığıyla halkı buluşturarak, sosyalleşmeye katkı sunmak. 3 km’lik koşuya il dışından kayıt alınmazken, diğer tüm kategorilere il dışından katılım sağlanabilecek. Yarışlara, 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve halk katılabilecek.

Tüm kategorilerde ilk 5 dereceye giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3 dereceye giren koşuculara ise dercesine göre; 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtleriyle çıkmaları gerekmekte. 10 Km koşusunda birinci gelene (bayan-erkek) 5 bin TL, 3 km Halk Koşusu’nda birinci olanlara ise (bayan-erkek) bin TL ödül verilecek. Tüm Kategoriler aynı anda saat 10.00’da koşacak. Koşuların bitimi ardından ise ödül seremonisi saat 11.15’te gerçekleştirilecek.

İHA