Hipodromumuza gelen yarışseverlere sunulan ikramların dışında, çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi. Günün anısına hediyeler dağıtılırken, tiyatro gösterisi gerçekleşti ve eğitmenler eşliğinde At'la Terapi Merkezimizde gezinti yapan çocuklar atlar ile yakından tanışma fırsatı yakaladı.

Ayrıca; tüm ziyaretçilerimiz ve yarışseverlere yönelik “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı At’lı Selfie etkinliğimiz ile tüm çocuklara sopalı bayrak dağıtımları yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve Buca İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Engin Sakallıoğlu katıldı.