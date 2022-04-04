Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlık toplantısı yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum’da başlayacak. 14-15 Nisan tarihleri arasında Ayvalık ve Edremit İlçelerinden geçecek olan tur, 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek. Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Balıkesir sınırlarındaki bölümü için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkan Vekili Kürşat Serkan Saran, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Şükrü Aydın ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Türkiye açısından ulusal ve uluslararası düzeydeki spor etkinliklerinden biri olmasıyla önemli prestij taşıyan, 14 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun yarışacağı turun Balıkesir’in tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Balıkesir, bu organizasyonu kendisine yakışan bir şekilde gerçekleştirecek. İyi bir işbirliği ve koordinasyon ile yapılacak programdan ilimiz büyük bir kazanım elde edecektir" şeklinde konuştu.

Vali Şıldak başkanlığında Balıkesir Öğretmenevinde yapılan toplantıda, 5’inci etabı 22 kilometre ile Ayvalık İlçesinde, 6'ncı etabı 25 kilometre ile Edremit İlçesinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Balıkesir’in doğa, tarih ve spor turizmine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Trafikten çevre düzenlemesine, güvenlikten yapılacak etkinliklere kadar bir çok konunun görüşüldüğü toplantıda organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Hüseyin Tokmak / BALIKESİR (İHA)