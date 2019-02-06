Cumhurbaşkanlığı Spor kuruldu

Spora ve özellikle futbola olan sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan süpriz bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla kurulan yeni bir futbol kulübü, önümüzdeki Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor. Takımın idmanlarını ise, kulübün resmi adresi olarak görünen Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması bekleniyor.





Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler





Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:

Onbir Çelikspor - Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor

TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor





Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri henüz belli değil.