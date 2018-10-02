34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali’nden galibiyetle ayrılan ekip aynı zamanda yepyeni bir kupa kaldırmış olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun halka açık olarak organize ettiği tasarım yarışmasında 78 aday arasından seçilen Recep Atıl Kızılbayır imzalı tasarım, TBF’nin dinamizmini, coşkusunu ve yenilikçi ruhunu yansıtıyor.

Kaide çapı yaklaşık 27 cm, yüksekliği 80 cm, ağırlığı ise yaklaşık 30 kg olarak kupadaki 16 dikmenin üzerinde, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu temsil eden yıldızlar bulunuyor. Gümüş renkteki kupanın ortasında ise Cumhurbaşkanlığı arması yer alıyor.