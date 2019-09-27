Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko zaferlerine bir yenisini ekledi, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Lacivert-Beyazlılar Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı 35. finalde Sarı-Lacivertliler’i 79-74 yenerek 12. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Böylelikle Efes, geçen yıl EuroLeague Final Four’unda devirdiği, Play-Off’ta 4-3’le geçip lig şampiyonluğuna ulaştığı rakibi önünde dün bir kupa daha kazandı, muhteşem üçlemeye imza attı.

Efes iyi başladı

Maça 4-0’la başlayan Efes karşısında Fenerbahçe periyodun sonuna 2 dakika 47 saniye kala 15-8 geriye düştü. Ancak Williams’ın 5, Ali Muhammed’in 3 ve Melih’in 2 sayısıyla Kanarya çeyreği 20-19 üstün bitirdi.

Efes; Beabouis, Alec Peters ve Sertaç’la 2. periyota da skor üstünlüğüyle başladı. Melih’in üst üste iki üçlüğü ve Kalinic’in sayısıyla 30-30’da dengeyi kuran rakibine Micic’in 3’lükleriyle karşılık veren Efes devreye 39-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte fark 16 oldu

Üçüncü çeyrekte bitime 6 dakika 56 saniye kala skorda 41-41’lik eşitlik vardı. Micic ve Sertaç’ın 4’er, Beabouis’in de 3’lüğüyle Efes 2 dakika 20 saniyede skoru 52-41’e taşıdı ve bir dakika kala Efes 16 sayıyla en büyük farka ulaştı: 62-46.

Final periyoduna da Lacivert-Beyazlılar 64-52 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Kalinic’in 4 dakikada ürettiği 7 sayıyla bitime 2 dakika 19 saniye kala farkı 3’e indirdi: 73-70.

Dunston’ın üç sayısıyla rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Efes, Simon’un 40 saniye kala attığı 3’lükle maçı kopardı, maçtan da 79-74 galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko oynadığı 16. finalde 9. kez kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu kupayı kaptan Doğuş Balbay’a verdi.

Efes’in 34 yaşındaki guardı Simon en değerli oyuncu seçilirken, ödülünü TBF yöneticisi Hüseyin Beşok’tan aldı.

Kaptan Melih’e 2.’lik ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

‘İnşallah EuroLeague kupasıyla devam ederiz’

Anadolu Efes’in antrenörü Ergin Ataman maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Yeni oyuncularımız ve sakatlarımız vardı. Kısa süre önce annesini kaybeden Micic Pazartesi İstanbul’a geldi ve oynamak istediğini söyledi. Bu kadar iyi oynayacağımız beklemiyordum. Sezona kupayla başlıyoruz. İnşallah bu sezon EuroLeague kupasıyla devam ederiz” dedi.

Kupayı kazanan Anadolu Efes’i tebrik eden Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic, “Bizden daha iyi oynadılar. Üçüncü çeyrek dönüm noktasıydı. De Colo 2 idmanla çıktı” dedi.