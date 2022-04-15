Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
A BÖLGE:
Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
Kadir Has Caddesi
Abdülezelpaşa Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak.
Alternatif Yollar:
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti
B BÖLGE:
Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
Beyoğlu - İnönü Caddesi
Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Necatibey Caddesi
Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti
Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Palanga Caddesi
Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti
Alternatif Yollar:
Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti
Tarlabaşı Bulvarı
Cumhuriyet Caddesi
Taşkışla Caddesi
Barbaros Bulvarı
Adnan Saygun Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu Caddesi
Sekbanlar Sokak
İnşirah Sokak
Küçük Bebek Caddesi
Köybaşı Caddesi
Eski Büyükdere Caddesi
C BÖLGE:
Üsküdar:
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacaktır. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacaktır.
Kadıköy:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır.
Maltepe:
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif Yollar:
Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.
Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilir.
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilir.
Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.
ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ (Kapama Saati: 08.30)
D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.)
Sait Çiftçi katılım
Alternatif Yollar:
Büyükdere Caddesi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30
1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii)
2. Sait Çiftçi Katılım
Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45
1. Uzunçayır Köprülü Kavşak
2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti
3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım
4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım
5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş
Mustafa AKIN / ÇANAKKALE,(DHA)