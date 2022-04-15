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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.

15 Nisan 2022, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: 

A BÖLGE: 

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 

Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti 

Kadir Has Caddesi 

Abdülezelpaşa Caddesi 

Ragıp Gümüşpala Caddesi 

Galata Köprüsü 

Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak. 

Alternatif Yollar: 

Fevzipaşa Caddesi 

Balat Yolu 

Cemil Birsel Caddesi 

Vatan Caddesi 

Millet Caddesi 

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti 

Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti 

B BÖLGE:  

Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti 

Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi 

Beyoğlu - İnönü Caddesi 

Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş 

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı 

Beyoğlu - Askerocağı Caddesi 

Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi 

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi 

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi 

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi 

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş 

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş 

Beyoğlu - Necatibey Caddesi 

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti 

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş 

Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti 

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı 

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş 

Beşiktaş - Palanga Caddesi 

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi 

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş 

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti 

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi 

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi 

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi 

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım 

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi 

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti 

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti 

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti 

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti 

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti 

Alternatif Yollar: 

Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti 

Tarlabaşı Bulvarı 

Cumhuriyet Caddesi 

Taşkışla Caddesi 

Barbaros Bulvarı 

Adnan Saygun Caddesi 

Süleyman Seba Caddesi 

Dereboyu Caddesi 

Portakal Yokuşu Caddesi 

Sekbanlar Sokak 

İnşirah Sokak 

Küçük Bebek Caddesi 

Köybaşı Caddesi 

Eski Büyükdere Caddesi 

C BÖLGE:  

Üsküdar: 

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacaktır. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacaktır. 

Kadıköy: 

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır. 

Maltepe: 

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır. 

Alternatif Yollar: 

Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir. 

Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilir. 

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilir. 

Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ (Kapama Saati: 08.30) 

 D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.) 

Sait Çiftçi katılım 

Alternatif Yollar: 

Büyükdere Caddesi 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30 

1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii) 

2. Sait Çiftçi Katılım 

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45 

1. Uzunçayır Köprülü Kavşak 

2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti 

3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım 

4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım 

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş

Mustafa AKIN / ÇANAKKALE,(DHA)

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