“Tarihe, Doğaya Saygı” Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2. etabının startı İzmir’in Selçuk ilçesinden verildi. 158 kilometre sürecek Selçuk-Alaçatı etabında pedal çeviren sporculara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya’nın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege’den Trakya’ya ilerleyecek. Kıtalararası dev organizasyonun final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

İHA