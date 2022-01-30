Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Karadeniz gezisinin son durağı olan Trabzon'da, Bordo-Mavili taraftarlara müjde verdi.

Kentte kazandırılan yatırım ve projelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında salondakiler "Bordo mavi, şampiyon Trabzon" tezahüratlarında bulundu.

Erdoğan, müjdesini verdiği Trabzonspor Zaman Tüneli projesine ilişkin, “Trabzonlular ve Trabzonspor arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi buradan bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon’umuzun Trabzonspor taraftarlarının tek yürek olduğu zaferlerle şanlı tarihinin yazıldığı Avni Aker Stadı yerinde yaptığımız millet bahçesinin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor’umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak. Yine Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak şehrimizin misafirlerine ziyaretçilerine gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor’umuz açısından biz vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Uzungöl ve Ayder, artık sadece Trabzon'un değil ülkemizin dünya çapındaki en önemli sembolleri arasındadır. Bunun için her iki yeri de korumaya aldık. Uzungöl özel çevre koruma projemizin ilk etabını 100 milyon liralık yatırımla tamamladık. Bu güzel gölümüzü besleyen dereleri sürekli izliyor ve herhangi bir azalmaya kirlenmeye izin vermiyoruz. Yaptığımız meydan düzenlemesiyle Uzungöl'ün cazibesini artırdık, yaylalarımızla ilgili koruma ve güzelleştirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyoruz. Doğu Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarında 24 saat vardiya esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah burayı da bu yılsonuna kadar bitiriyoruz” ifadelerini kullandı.



