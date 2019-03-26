Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Moldova ile mücadele ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribündeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programına rağmen, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi izlemek üzere Eskişehir’e gelirken ikinci yarıya yetişebildi.

Erdoğan’a; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti. Tribündeki yerini alan ve art arda gelen gollerle büyük sevinç yaşayan Erdoğan takımı soyunma odasına tebrik etti.

‘Fransa’yı da yenmek istiyoruz’

Futbolcuları kutladıktan sonra Şenol Güneş’le birlikte mikrofonlara konuşan Erdoğan, “Güzel bir galibiyet. Şenol hocamızın 2’de 2 tahmini tuttu. Gol yemeden kazanmak da önemli. Daha farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var. Temennimiz, arzumuz, inşallah bu gidiş böyle devam eder. Ben 2. yarıya yetişebildim, 2. yarıda da gayet güzeldi. Başarılı bir takımımız var, nazar değmesin. Şenol hocamızı tebrik ediyoruz, takımımızı tebrik ediyoruz” dedi.