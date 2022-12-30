1958, 1962 ve 1970 Dünya Kupaları'nı kazanarak en çok Dünya Kupası zaferi yaşayan oyuncu olan, 1999'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'Yüzyılın sporcusu' seçilen, 20. yüzyılın en önemli 100 ismi arasında yer alan Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nda zafere ulaşarak dev turnuvayı en çok kazanan oyuncu olan, Brezilya Milli Takımı'nın en önemli süperstarı, Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Pele uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.





ERDOĞAN'DAN PELE MESAJI

Brezilya efsane Pele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın Portekizce olarak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü.

Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz."