A Milli Takımımız'ın, İspanya'nın Malaga kentinde Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımı ilk tebrik edenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ay-Yıldızlılar'la Malaga'da olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve kaptanımız Burak Yılmaz'la görüşmüş, tüm takımı muhteşem galibiyetten dolayı kutlamıştı. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Hollanda mücadelesi sonrası da Milliler'i tebrik etmeyi ihmal etmeyen Erdoğan'a, önceki günkü görüşmede TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Güneş'ten çağrı geldi. İkili, Cumhurbaşkanı'nı, yarın Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya karşılaşmasına davet etti. Erdoğan'ın yoğun programını ayarlaması durumunda, tribünden A Milli Takımımız'a destek vermesi bekleniyor.

Kasapoğlu hiç yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takımımız'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki Hollanda karşılaşmasının ardından Malaga'ya gitti ve Norveç önünde de Ay-Yıldızlılar'a tribünden destek verdi. Galibiyet sonrası soyunma odasına inen ve tüm takımla çektiği selfie fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kasapoğlu, "Sporcularımızı, hocamızı, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu'nun, Olimpiyat'taki Letonya sınavında da tribünde olacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun