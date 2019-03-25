Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova maçında

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Eskişehir'de Moldova'yı konuk ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ikinci yarısında tribündeki yerini aldı.

25 Mart 2019, Pazartesi 21:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova maçında

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele ederken, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi.

Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti. 

Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti. 

İHA

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