Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'da yönetim ve futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Bordo-Mavililer, kendileriyle birlikte zafere uzandıkları Türkiye Kupası’nı da beraberinde getirdi.

Fikir alışverişi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu ziyarette Recep Tayyip Erdoğan'ın da Karadeniz ekibini Türkiye Kupası zaferinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi. Ziyaretin devamında Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futbolu ve Trabzonspor hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgiler verdi, fikir alışverişi yapıldı.

Bordo-Mavililer, kazandıkları Türkiye Kupası'nı da beraberinde getirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a yeni sezon formalarını hediye etti.