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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesine ilişikin önemli açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2019, Perşembe 00:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına gelmesini de değerlendirdi:

"Şenol Bey'in Milli Takım'ın başına gelmesine ben de doğrusu sevindim, kendisini tebrik ettim, hayırlı olsun dedim. Şenol Bey ile dünya 3.lüğünü kazandık, böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye inanıyorum.''

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